İnşaatlarda etkin tedbirler için teknik çalışma grubu kuruldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı inşaat sektöründe daha etkin tedbirler için teknik çalışma grubu kuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı inşaat sektöründe daha etkin tedbirler için teknik çalışma grubu kuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı çalışanlara yönelik önleyici tedbirler alınmaya devam edildiği belirtildi.

Tedbirler kapsamında İNTES ile koronavirüs salgını sonrasında işe dönüşü ve salgının etkisini azaltacak çalışmaları içeren iş birliğine imza atıldığı belirtildi. Bununla yapı işlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sürdürülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İNTES iş birliğinde, sektörden uzmanların ve iş müfettişlerin yer aldığı teknik çalışma grubu kurulduğu ve teknik grubun sektörden gelen geri bildirimlerle işveren ile çalışanı koruyacak şekilde sürecin atlatılmasına ilişkin çalışmalara başladığı bildirildi.

Teknik çalışma grubunca, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin eğitim programlarının oluşturulduğu, İSG kurallarının belirlenmesi ve kontrol listelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu çalışmalar arasında, sıkça sorulan soruların cevaplarının bir platform üzerinden paylaşılması ile şantiyelerdeki maske ihtiyaçlarının belirlenmesinin de yer aldığı ifade edildi.

Çalışanlara tedbir kılavuzu

Açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik inşaat sektöründe alınan diğer tedbirler de anımsatıldı.

Bakanlığın salgının ülke sınırları içerisinde görüldüğü ilk tarihten itibaren işçi, işveren ve memur konfederasyonları başta olmak üzere tüm taraflara sağlıklı ve güvenli bilgiye erişimi sağladığı vurgulandı. Bu süreçte 22 farklı faaliyet koluna yönelik hazırlanan dokümanların, "COVID-19" internet sitesi üzerinden paylaşarak tüm tarafların kullanımına sunulduğuna işaret edildi.

Salgın sürecinde bulaş riskinin yüksek olduğu inşaat sektöründe 159 bin 368 şantiyeyi ve 1 milyon 135 bin 778 çalışanı doğrudan ilgilendiren 19 maddelik tedbir kılavuzu yayımlandığı belirtildi.

Çalışanları korumaya yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce, bulaş riskinin yüksek olduğu sektörlerdeki 700 bini aşkın işletmeye ve 5 milyonu aşkın çalışana yönelik tedbir kılavuzları hazırlanarak, İSG profesyonellerine gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA