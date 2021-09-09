İnşaatlar durdurulacak mı? Çimento fiyatları!

Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı. Gelen açıklamaların ardından "İnşaatlar durdurulacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

İnşaatlar durdurulacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON)'un yaptığı açıklamaların ardından detaylar açıklandı... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İNŞAATLAR DURDURULACAK MI?

Aylardır çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan ve fiyatların makul seviyelere düşmemesi halinde iş bırakacaklarının sinyalini veren müteahhitler, bugün itibarıyla boykota başladı. Türkiye genelinde 24 Eylül'e kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) daha önceden sinyalini verdiği boykot bugün itibarıyla başladı. 15 gün sürecek boykot, 24 Eylül'de son bulacak. O zaman kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezlerinde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Söz konusu toplantı düzenlenmişti.

"RAKALMLAR GERÇEK DEĞİL"

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'e yaklaştığını ifade eden Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını açıklamıştı. Çimento sektöründen ise "Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez" denilmişti. TÜRKÇİMENTO ve Çimento Endüstri İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) açıklamasında, müteahhitlerin açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belirtilmişti.

ÇİMENTO FİYATLARI

Yapılan açıklamada 2021 yılının çimento perakende fiyatı gri çimento için; Toptan fiyatından satılan gri çimentonun fiyatı olarak da 1 Kg Gri Çimento (42,5) 2,40 TL, 3 Kg Gri Çimento (42,5) 5,20 TL, 5 Kg Gri Çimento (42,5) 7,75 TL, 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 17,00 TL; Beyaz Çimentonun fiyatının ise 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 3,20 TL, 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 7,20 TL, 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 10,50 TL, 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 42,00 TL olarak belirlendi.