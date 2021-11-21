İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA YAN BİNADA KAYMA MEYDANA GELDİ, 5 BİNA BOŞALTILDI - Haberler
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İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA YAN BİNADA KAYMA MEYDANA GELDİ, 5 BİNA BOŞALTILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada yan binada kayma meydana geldi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada yan binada kayma meydana geldi. Bölgeye gelen Afad ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tedbir amaçlı çevredeki 5 bina boşaltıldı.

İzmir Karşıyaka ilçesinde akşama saatlerinde Tersane Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı yapıldığı sırada, yan binada kayma meydana geldi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD yetkilileri de incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu çevredeki 5 binada bulunan 55 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.Bu arada bölgeye gelen teknik ekibin yaptığı hassas ölçüm sonrasında kayma yaşanan bina ile yanındaki bina arasına metal destek yerleştirildi.

İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA YAN BİNADA KAYMA MEYDANA GELDİ, 5 BİNA BOŞALTILDI

İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA YAN BİNADA KAYMA MEYDANA GELDİ, 5 BİNA BOŞALTILDI

İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA YAN BİNADA KAYMA MEYDANA GELDİ, 5 BİNA BOŞALTILDI

İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA YAN BİNADA KAYMA MEYDANA GELDİ, 5 BİNA BOŞALTILDI

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