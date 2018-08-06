İnşaatın İskelesinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Baruthane Mahallesi 5606. Sokak'ta 11 katlı apartmanın dış cephe kaplama işinde çalışan Yılmaz Mansız (25), kurulan iskelenin ikinci katında mantolama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mansız, burada yapılan müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mansız, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.