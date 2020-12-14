İnşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi
14.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:32
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi.
Ekiplerin çalışması
DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu