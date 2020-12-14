İnşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi

14.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:32

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi.

Ekiplerin çalışması

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi.

İnşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Bursa'da kaynak dükkanında patlama: 1 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi
Son dakika haberi | Bursa'da kaynak dükkanında patlama: 1 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri: Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı
Son dakika haberleri: Motor arızası veren sıfır otomobilin değişimi için açtığı davayı kazandı
Son dakika haber: Arnavutköy'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Arnavutköy'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaatın foseptik için kazılan bölümünde biriken suyu boşaltmak isteyen işçilerden 8'i çalıştırılan motorun gazından etkilendi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:32:53. #1.15#
title