İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı - Haberler
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İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

BOLU'da, çalıştığı inşaatın çatısındaki 15 metrelik aydınlatma boşluğundan düşen Y.D. (17), ağır yaralandı.

BOLU'da, çalıştığı inşaatın çatısındaki 15 metrelik aydınlatma boşluğundan düşen Y.D. (17), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta yapımı devam eden 4 katlı bir bina inşaatında meydana geldi. İşçi Y.D., iddiaya göre çatıda çalıştığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Y.D., plastik malzemenin kırılması sonucu 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Y.D.'nin düştüğünü gören diğer işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Y.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Y.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

İnşaatın çatısından düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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