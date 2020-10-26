İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

26.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:36
İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Samsun'da 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eroğlu (42) çalıştığı 5 katlı inşaatın çatısından aşağı kalıpta kullanılan malzemeler indirilirken asansör demir ayaklarının yerinden boşalması sonucu dengesini kaybederek düştü. Önce tuğla yığınlarının üzerine. ardından da yere düşen Eroğlu ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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