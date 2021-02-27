İnşaatın çatısına kişiyi polis ikna etti
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İnşaatın çatısına kişiyi polis ikna etti

27.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:09
İnşaatın çatısına kişiyi polis ikna etti

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M.E., inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M.E., inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği H.M.E., tedavisi için hastaneye götürüldü. 

Darıca Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatı katına çıkan kişiyi görenler, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi önlem alarak, inşaatın önüne hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak H.M.E.'yi ikna etmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olan ve bunalıma girdiği belirtilen H.M.E., polislerin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi. H.M.E. tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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