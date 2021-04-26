İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi
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İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi

İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaatın çatısına çıkan kişi, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplerden eşinin gelmesini istedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaatın çatısına çıkan kişi, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplerden eşinin gelmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Muharrem U., 6 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi, polis ve Çaycuma itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma minderi açarken, polis ekipleri de çatıya çıkan şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekipler çalışırken çevredeki vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çatıdaki adamı izledi. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının ardından şahıs eşinin gelmesi üzerine çatıdan indirilerek karakola götürüldü. - ZONGULDAK

İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi
İnşaatın çatısına çıktı; ekiplerden eşini istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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