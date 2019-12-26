İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler
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İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler

Kayseri'de bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna ederek indirdi.

26.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:17
İnşaatın çatısına çıkan şahsı pencereden izlediler

'de bir inşaatın çatısına çıkıp intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna ederek indirdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı inşaatın çatısından sarkan birini gören mahalle sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahısın ikna edilmesi için polisler çatıya çıkarken, mahalle sakinleri o anları pencerelerinden izledi.


Çatıya çıkan polislerin ikna çabaları sonrasında, şahıs çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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