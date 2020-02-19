İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı
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İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

19.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:36
İnşaatın beton kalıbı çöktü: 3 yaralı

'in ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, göçük altında kalan işçileri kurtardı. Yaralanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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