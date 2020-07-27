İnşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İnşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

27.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:19

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muharrem Cengiz'in (56) kullandığı 55 HF 676 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki inşaatın bahçesine devrildi.

Yaralanan sürücü Cengiz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçta bulunan eşya ve kitaplar çevreye saçıldı.

Otomobil, polis ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İnşaatın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Manşet

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