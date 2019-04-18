İnşaatın Asma Katından Düşen İşçi Yaralandı

İnşaatın asma katından düşen işçi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 3 katlı bir inşaatın asma katından düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı içerisinde bulunan bir kuyumcu dükkanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet C. dengesini kaybedip asma kattan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların bağırma seslerini duymasının ardından 112 Acil sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA