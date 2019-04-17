İnşaatın Asma Katından Düşen İşçi Yaralandı
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İnşaatın Asma Katından Düşen İşçi Yaralandı

Samsun'da 3 katlı bir inşaatın asma katından düşen inşaat işçisi yaralandı.

İnşaatın Asma Katından Düşen İşçi Yaralandı

Samsun'da 3 katlı bir inşaatın asma katından düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşısı içerisinde bulunan bir kuyumcu dükkanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet C., dengesini kaybedip asma kattan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların bağırma seslerini duymasının ardından 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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