İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın 6'ncı katındaki balkonda mahsur kalan köpek, yoldan geçerken durumu fark eden İsa Şahin tarafından kurtarıldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın 6'ncı katındaki balkonda mahsur kalan köpek, yoldan geçerken durumu fark eden İsa Şahin tarafından kurtarıldı. Köpeği okşayıp ayağından tutarak bulunduğu yerden kurtardığını belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki inşaatın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 1 kişinin kovaladığı 2 köpek, inşaata girdi. Durumu fark eden işçiler de köpekleri dışarı kovaladı. Köpeklerden biri bina dışına çıkıp uzaklaşırken diğeri 6'ncı katın balkonuna çıktı. Burada mahsur kalan köpeği işçiler kurtarmak istedi, ancak köpeğin havlaması üzerine çevreden yardım istedi. Çevredekiler de itfaiye ekiplerine haber vermeye hazırlandığı sırada yoldan geçen İsa Şahin, köpeğin kurtarılması için yardım edebileceğini söyledi. Köpeğin bulunduğu kata çıkan Şahin, ilk önce köpeğe ekmek uzattı, ardından da bir süre okşayıp, ayağından yakalayıp kurtardı. Şahin, köpeğin boynuna ip bağlayıp binadan dışarı çıkardıktan sonra serbest bıraktı. 4 tane köpek beslediğini belirten Şahin, "Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım" dedi. Mahsur köpeğe yardım etmek isteyenlerden Orhan Demirkol da "1 kişi köpekleri kovalıyordu ve köpekler inşaata çıktı. İşçiler de çıkarmak istedi. Bu sırada köpeklerden 1'i binanın dışına kaçtı diğeri de balkonun kenarına çıktı. Düşme tehlikesi vardı. O nedenle de itfaiye ekiplerine haber vermek istedik. O sırada yoldan geçen 1 kişi köpeği kurtardı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA