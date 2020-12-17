İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
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İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

17.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:31

Bilecik'te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiOlay, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde ki yapımı devam eden bina inşaatında meydana geldi.

Bilecik'te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde ki yapımı devam eden bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaattın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası olarak çalışan Nurettin Kaya iddiaya göre, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Nurettin Kaya olay yerine çağrılan ambulans ile sağlık ekipleri tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - BİLECİK

İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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