İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Yeni Mahalle Şahlan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçi Habip T. (18), 3. katta kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı