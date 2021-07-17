İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
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İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay Yeni Mahalle Şahlan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçi Habip T. (18), 3. katta kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı
İnşaatın 3. katından düşen genç işçi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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