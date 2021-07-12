İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı
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İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı

İnşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Ambarpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta tuğla çekerken 2. kattan düşen Emrah D. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah D. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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