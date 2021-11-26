İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü - Haberler
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İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü

KAYSERİ'de, 11 katlı inşaatın en üst katında dengesini kaybederek, zemine düşen işçi Bedirhan Yaldız (18) hayatını kaybetti.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 11 katlı inşaatın en üst katında dengesini kaybederek, zemine düşen İşçi Bedirhan Yaldız (18) hayatını kaybetti.

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 11 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Bedirhan Yaldız, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


İnşaatın 11'inci katından düşen Bedirhan öldü

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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