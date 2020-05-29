İnşaatı süren Tıbbiye camiinde ilk cuma namazı
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İnşaatı süren Tıbbiye camiinde ilk cuma namazı

İnşaatı süren Tıbbiye camiinde ilk cuma namazı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde hasta yakınlarının ihtiyacı dolayısıyla 2017 yılında temeli atılan Tıbbiye Camii ve Külliyesinde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaat saf tutarak aylar sonra cuma namazı kıldı.

29.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:08

İnşaatı süren Tıbbiye camiinde ilk cuma namazı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde hasta yakınlarının ihtiyacı dolayısıyla 2017 yılında temeli atılan Tıbbiye Camii ve Külliyesinde korona virüs tedbirleri kapsamında cemaat saf tutarak aylar sonra cuma namazı kıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kılınmayan Cuma namazı kent, genelinde bazı cami ve avlularında, okul bahçeleri, parklar, kent meydanları gibi açık alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilerek eda edildi. Hastanede abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, Tıbbiye Camisine akın etti. Van YYÜ yerleşkesinde Dursun Odabaş Tıp Merkezi civarında Osmanlı, Selçuklu ve bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliyesinin inşaatı devam ediyor. Şu ana kadar caminin kaba inşaatının yüzde 80'ni tamamlanırken, külliyesinin ise yüzde 40'ı tamamlandı. Türkiye'de proje örneği bulunmayan ve bittiğinde Van'ın en büyük camisi olacak Tıbbiye Camii ve Külliye, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunuyor. Hayırsever vatandaşların ilgisini bekleyen cami ve külliyesi hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

"Sosyal mesafe kapsamında ilk cuma namazı kılındı"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, "Camimizi hastanemizde ki sıkıntılardan kaynaklı olarak, şehir merkezinden uzak olması nedeniyle Rektörlükten izin alarak dernek olarak tıbbiye cami adı altında bir cami inşaatına başladık. Ülkemizde yaşanan süreçte, özellikle Elazığ depremi, Van depremi ve çığ felaketinden sonra şimdi de korona virüs nedeniyle yeterli yardım alamadığımız için camimizin durmuş durumda fakat buna rağmen geldiğimiz noktada özellikle korona virüs nedeniyle ülkemizde Cuma namazı uzun süredir kılınamıyordu. Valilik ve müftülüğümüzden izin alarak verilen izin çerçevesinde camimiz inşaat halinde olmasına rağmen, depreme dayanıklı olması nedeniyle hastanemizde çalışan ve hastanemizde bulunan hasta yakınlarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek Cuma namazını burada kıldık" dedi.

"3 milyon vatandaşa hitap eden camimizin bir an önce bitmesini arzu ediyoruz"

3 milyon insana hitap edecek caminin tamamlanması için hayırsever vatandaşlardan yardım talep eden Prof. Dr. Tuncer, "Camimiz bittiği zaman hem halkımızın ibadeti açısından çok iyi olacak. Camimizin inşaat alanında mutfak, AŞ evi, hastalarımızın yakınlarının dinlenme salonları, taziye evi gibi birimleri bulunmakta. İnşaat tamamlandığı zaman çok ciddi hizmete sebep olacak. Bu anlamda camimizin bir an önce bitmesini arzu ediyoruz. Biz dernek olarak devletimiz ve vilayetimizden izin alarak 6525 bağış kampanyasını başlattık. Bağış kampanyasıyla ilgili çalışma yapamadık, korona virüs ve yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu durumu ön planda tutamadık. Bu aşamadan sonra inşallah 6525 bağış kampanyası ile vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz, bir mesaj karşılığı 10 TL camimizin hitap ettiği nüfus 3 milyon ve yedi vilayete hitap ediyor. Nüfusumuzun onda biri mesaj atarsa camimizi bitireceğimizi düşünüyorum. İlerdeki zamanlarda inşaatında değil de, tamamlandığı zaman içeride namaz kılarız, bu anlamda şimdiden desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)

İnşaatı süren Tıbbiye camiinde ilk cuma namazı

Kaynak: İHA

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