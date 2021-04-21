İnşaatı devam Gemlik'teki Büyükkumla Barajı'nda 2021 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurumun yaptığı yatırımlarla illerin topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, Bursa'da da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı devam eden Büyükkumla Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak su ile Gemlik ilçesinin Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu ve Umurbey yerleşim yerlerinin yılda 18,95 milyon metreküp içme, kulanma ve endüstri suyu sağlayacağını aktardı.

Türkiye nüfusunun yoğunluğunun çok olduğu Marmara Bölgesi'nde yer alan barajın, ticaret ve endüstri merkezlerine de çok faydası olacağını belirten Yıldız, "Çalışmaları tüm hızıyla devam eden barajımızda 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflemekteyiz. Yaklaşık 250 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir