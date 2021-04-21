İnşaatı devam Gemlik'teki Büyükkumla Barajı'nda 2021 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaatı devam Gemlik'teki Büyükkumla Barajı'nda 2021 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak

İnşaatı devam Gemlik'teki Büyükkumla Barajı'nda 2021 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurumun yaptığı yatırımlarla illerin topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, Bursa'da da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı devam eden Büyükkumla Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak su ile Gemlik ilçesinin Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu ve Umurbey yerleşim yerlerinin yılda 18,95 milyon metreküp içme, kulanma ve endüstri suyu sağlayacağını aktardı.

Türkiye nüfusunun yoğunluğunun çok olduğu Marmara Bölgesi'nde yer alan barajın, ticaret ve endüstri merkezlerine de çok faydası olacağını belirten Yıldız, "Çalışmaları tüm hızıyla devam eden barajımızda 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflemekteyiz. Yaklaşık 250 bin vatandaşımızın ve Gemlik Organize Sanayi Bölgesinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Antony Blinken Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnşaatı devam Gemlik'teki Büyükkumla Barajı'nda 2021 yılı sonunda su tutulmaya başlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:32:29. #1.15#

title