İnşaata mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Van'da inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında mahsur kalan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi sakinleri, inşaata köpek sesi duyunca ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, binanın çatısına çıkarak donmak üzere olan yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı