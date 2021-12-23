SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - İnşaatta giren kadın üzerine çıktığı tuğlaları park halindeki araçlara attı

Sultangazi'de park halindeki araçlara tuğlaları attı, yetmedi küfürler savurdu

Kadının tuğlaları attığı anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir kadın gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle inşaat önünde bulunan tuğlaları fırlatarak park halindeki otomobile büyük çapta hasar verdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın bölgede bulunan bir inşaatın önündeki tuğlaların üzerine çıktı. Bir süre bekleyen kadın daha sonra küfürler savurarak tuğlaları rast gele park halindeki araçların üzerine fırlattı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar ise kadını durdurmak için uzaktan seslenerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kadının yanına gelen şahıslar, kadını ikna edip ticari taksiyle olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kadının yakalamak için çalışma başlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibinin Suriye uyruklu Muhammet F. İsimli şahsa ait olduğunu belirledi. Araç çekici yardımıyla Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezine götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kadını tuğlaları fırlattığı o anlar kameraya yansıdı

Bölgedeki vatandaşlar tarafından kendisine yapılan uyarıları umursamayan kadının tuğlaları attığı o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, kadının tuğlaları fırlatarak araçlara zarar verdiği ve vatandaşında uzaktan seslendiği görülüyor.

" Kızı uyardım, bana küfür edip tuğla attı"

Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Bilgin verdiği bilgide "Gece saat 02.00 sıralarında bir gürültü duydum ve balkona çıktım baktım ki bir kız arabaya tuğla atıyor kızım, neden atıyorsun vatandaşın arabasına dedim. Sonra aşağı indim kıza yalvardım bana küfür edip tuğla atmaya başladı. Sonra bir kişi geldi ve kıza sigara verip sakinleştirdi ardından ise iki kişi gelerek kızı ticari taksi ile alıp götürdüler ancak otomobil mahvoldu sanırım kız alkollü idi" dedi.