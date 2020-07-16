İnşaata dökülen beton ağırlık yaptı binanın duvarı çöktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnşaata dökülen beton ağırlık yaptı binanın duvarı çöktü

GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın zemin katındaki duvar bitişiğindeki inşaata beton döküldüğü sırada çöktü.

İnşaata dökülen beton ağırlık yaptı binanın duvarı çöktü
16.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:27

GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın zemin katındaki duvar bitişiğindeki inşaata beton döküldüğü sırada çöktü. 

Olay saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140 sokakta meydana geldi. 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaata beton döküldüğü sırada, binanın bodrum katındaki dairenin duvarı çöktü. Duvarın, çöktüğü sırada içeride çocukların bulunduğu öğrenildi. Olay nedeniyle binada bulunanlar panik içerisinde kendilerini dışarıya attı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekipleri incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLAR OTURDUĞU SIRADA ÇÖKTÜ

Daire sahibi Ayhan Bozacı, "Ben dışarıdaydım eşimin anlattığına göre çocuklar burada oturuyormuş. Yan tarafta beton döküldüğü sırada duvar çökmüş. Duvarın atmasıyla koltuk falan kırılmış. Çocuklar çok korkmuş eve girmek istemiyorlar. Çocuklarımıza bir şey olmadı Allah'a çok şükür. Daha öncesinde toprak alınırken de bina çatladı. Neredeyse yan yattı bina" diye konuştu.

"DEPREM GİBİ SARSINTI OLDU"Caner Erdem, "Televizyon izlediğim sırada deprem oluyormuş gibi bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı üzerine cama çıktığımda yan taraftaki inşaatın beton döküldüğü sırada duvarı patlattığından dolayı çığlık sesleri geliyordu. Koşarak aşağıya indiğimde burası tamamen harçla doluydu. Çocuklar burada harcın içinde kaldılar" dedi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı Güncel
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt Güncel
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Davran Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ali Şansalan Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Darbe Şehit 15 Temmuz
Şu an buradasınız: İnşaata dökülen beton ağırlık yaptı binanın duvarı çöktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 22:44:37. #1.14#
title