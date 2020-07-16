İNŞAATA DÖKÜLEN BETON AĞIRLIK YAPTI BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ
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İNŞAATA DÖKÜLEN BETON AĞIRLIK YAPTI BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ

Gaziosmanpaşa'da bir binanın zemin katındaki duvar bitişiğindeki inşaata beton döküldüğü sırada çöktü.

İNŞAATA DÖKÜLEN BETON AĞIRLIK YAPTI BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ
16.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:45

Gaziosmanpaşa'da bir binanın zemin katındaki duvar bitişiğindeki inşaata beton döküldüğü sırada çöktü. 

Olay saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140 sokakta meydana geldi. 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaata beton döküldüğü sırada, binanın bodrum katındaki dairenin duvarı çöktü. Duvarın, çöktüğü sırada içeride çocukların bulunduğu öğrenildi. Olay nedeniyle binada bulunanlar panik içerisinde kendilerini dışarıya attı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekipleri incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLAR OTURDUĞU SIRADA ÇÖKTÜDaire sahibi Ayhan Bozacı, "Ben dışarıdaydım eşimin anlattığına göre çocuklar burada oturuyormuş. Yan tarafta beton döküldüğü sırada duvar çökmüş. Duvarın atmasıyla koltuk falan kırılmış. Çocuklar çok korkmuş eve girmek istemiyorlar. Çocuklarımıza bir şey olmadı Allah'a çok şükür. Daha öncesinde toprak alınırken de bina çatladı. Neredeyse yan yattı bina" diye konuştu.

"DEPREM GİBİ SARSINTI OLDU"

Caner Erdem, "Televizyon izlediğim sırada deprem oluyormuş gibi bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı üzerine cama çıktığımda yan taraftaki inşaatın beton döküldüğü sırada duvarı patlattığından dolayı çığlık sesleri geliyordu. Koşarak aşağıya indiğimde burası tamamen harçla doluydu. Çocuklar burada harcın içinde kaldılar" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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