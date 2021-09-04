İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medyada Bodrum'da yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor iddiaları yalan çıktı.

Sosyal medyada Bodrum'da yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor iddiaları yalan çıktı. Bir kişinin iş makinaları ile özel yanan arazisini temizleme çalışması yaparak lavanta bahçesi yapacağı öğrenildi.

Milas ve Bodrum'da 11 gün süren orman yangınlarının ardından yanan arazilere inşaat yapılıyor iddiaları asılsız çıktı. Milas Kargılı koyunda iş makinasını çekerek inşaat yapılıyor videosu sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda arazinin bir şahsa ait olduğu, yanan zeytin ağaçlarının temizlenerek yerine lavanta ve keçiboynuzu ağaçlarının dikileceği öğrenildi. İş makinalarının ise ağaçların köklerini çıkarıp araziyi yeniden düzenleme amacı ile kullanıldığı öğrenildi.

Arazinin sahibi Serkan Akkaş, arazide yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Arazimiz yandığı için temizleme çalışmasını yapıyoruz. Yerine yeniden lavanta ve keçiboynuzu ağacı dikerek yeşillendireceğiz. Yan tarafımızda bulunan arazilerde yeşillendirme çalışmasına başlasa çok iyi olacak. Şu anda yandığı için çok kötü bir görüntü var. Biz arazimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ağaçlarımız yandığı için biran önce temizliğini yapıyoruz. Burası bizim tapulu arazimiz 17 dönüm arazi içerisinde zeytin ağaçlarımız kül oldu. Burada bir inşaat yapma söz konusu bile değil. Şu anda araziyi set haline getirdik. Düzenlediğimiz yerleri yeşillendireceğiz. Sosyal medyada çıkan tüm söylentilerin hepsi yalan, öyle bir şey yok. Biz burayı yeşillendirmeye uğraşırken herkes aklına geleni sosyal medyadan söylüyor. Bodrum çok güzel bir yer her taraf yandı, yeşillendirmek lazım yeniden. Herkes bizim gibi hemen yeşillendirme çalışması yapsalar çok güzel olacak" dedi.

(Eren Ayhan/İHA)

İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnşaat yapılıyor denilen yanan koyda, lavanta bahçesi yapıldığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 18:19:21. #1.14#

title