İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Pınarcı: "Bu zor günler elbette geçecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Pınarcı: "Bu zor günler elbette geçecek"

04.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:24
İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Pınarcı:

Sakarya İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Hasan Pınarcı, gıda satışlarında gözlenen artışa oranla, inşaat sektörünün durmasıyla birlikte esnafın zor durumda olduğunu aktardı.

Sakarya İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Hasan Pınarcı, gıda satışlarında gözlenen artışa oranla, inşaat sektörünün durmasıyla birlikte esnafın zor durumda olduğunu aktardı.

Sakarya İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Hasan Pınarcı, korona virüs salgınında esnafın ekonomik olarak büyük zorluklar çektiğini vurguladı. Devletin salgın ile mücadelesinin diğer ülkelerde görülmemiş başarılarla dolu olduğuna dikkat çeken Pınarcı, yapılan desteklemelere rağmen esnaf ve sanatkarların zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Zor günlerin geçeceğini söyleyen Pınarcı, "Yapılan desteklemelere rağmen esnaf ve sanatkarlarımız çok zor bir süreçten geçiyor. Devletimiz tüm gücüyle halkının yanında yer alıyor. Bu zor günler elbette geçecek. Gıda satışlarında gözlenen artışa oranla, inşaat sektörünün durmasıyla birlikte salgın döneminde en güvenli liman olan evlerimizde bu yıl tadilat ve boya gibi işlemlerde yapılmadı" dedi.

Gıda ürünü satan birçok zincir mağazada mobilyasından, sandalyesine her şeyin satıldığını ve bu durumun sektörü baltaladığını aktaran Pınarcı, "Hal böyle olunca esnafımız ayakta durmakta zorlanmaktadır. Kışın yaklaşmasıyla birlikte endişelerimiz artarken, büyük firmaların ve marketlerin esnafın tam iş yapacağı anda ve özel zamanlarda alakalı alakasız ürünler satması sektörleri baltalamaktadır. Gıda ürünü satan birçok zincir mağazada mobilyadan, tablete, sandalyeden, telsize, kırtasiye malzemesinden, bahçe çiçeğine kadar aklınıza gelen satılıyor. Bu konuda esnafımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu zor süreçte de esnafımız her zaman söylediğimiz gibi farkını ortaya koymalı, müşterisini elinde tutmalıdır. Vatandaşımız esnafımıza, esnafımızdan vatandaşa her zaman sahip çıkar. Çünkü en iyi birbirimizi biz anlarız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ayhan Bilgen Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Bergüzar Korel Mahsun Kırmızıgül Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Gökhan Töre Mbaye Diagne Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaat Yapıcıları Esnaf Odası Başkanı Pınarcı: "Bu zor günler elbette geçecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 15:24:59. #1.14#
title