İnşaat ve yapı malzemelerinde Ur-Ge projesi başladı
Bursa inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile uluslararası pazarlarda rekabete hazırlanıyor.
20.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45
Bursa inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile uluslararası pazarlarda rekabete hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com