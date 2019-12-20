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İnşaat ve yapı malzemelerinde Ur-Ge projesi başladı

Bursa inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile uluslararası pazarlarda rekabete hazırlanıyor.

20.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45
İnşaat ve yapı malzemelerinde Ur-Ge projesi başladı

inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, (BTSO) öncülüğünde başlatılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile uluslararası pazarlarda rekabete hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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