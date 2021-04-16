İnşaat ustası şiir kitabı çıkardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve mesleği inşaat ustası olan Şükrü Aygün, "Aşkın Yolu" isimli ilk şiir kitabını çıkardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve mesleği inşaat ustası olan Şükrü Aygün, "Aşkın Yolu" isimli ilk şiir kitabını çıkardı.

Uzun yıllardır Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan şair Şükrü Aygün'ün 160 sayfadan ve onlarca şiirden oluşan kitabı Aşkın Yolu, okuyucularla buluştu. 1945 yılında Çorum iline bağlı Alacak Dereyazıcı Köyü'nde doğan Aygün, ilginç yaşam hikayesi ile de dikkat çekiyor.

Mesleği inşaat ustalığı olan Aygün'ün en büyük tutkularından biri de kitap yazmak. 12 Eylül darbesi ile zor günler geçirdiğini kaydeden Aygün, Mamak Cezaevinde tutuklu kaldığı sürede çok sayıda kitap okurken şiirler yazmaya da cezaevi yıllarında başladığını dile getirdi.

Şiir yazmayı çok sevdiğini anlatan Aygün, ilk kitabını çıkartmanın mutluluğunu yaşadığını, imkanları doğrultusunda şiir kitaplarını çıkartmaya devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı