İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

Adıyaman'da inşaat ustası 55 yaşındaki Hüseyin İsot, köydeki evine kurduğu atölyesinde yıllardır bağlama yapıyor.

28.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:49

Adıyaman'da inşaat ustası 55 yaşındaki Hüseyin İsot, köydeki evine kurduğu atölyesinde yıllardır bağlama yapıyor.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan İsot, küçük yaşlardayken köylerine gelen bir müzisyenin çaldığı enstrümandan etkilenerek bu alana ilgi duymaya başladı.

İlerleyen zamanda kendi çabalarıyla müzik aleti yapmayı öğrenen İsot, iki katlı evinin bodrum katındaki 4 metrekarelik alana bağlama atölyesi kurdu.

İsot, burada dut ağaçlarının kütüklerini oyarak şekil verip, bağlama yapıyor.

İnşatta duvar ustalığı ile geçimini sağlayan İsot'un, talep üzerine yaptığı bağlamalar ilgi görüyor.

Hüseyin İsot, gazetecilere, henüz 10 yaşındayken elindeki kısıtlı imkanlarla müzik aleti yapmaya başladığını söyledi.

İnşaatlarda çalışmasına rağmen hobisinden vazgeçmediğini anlatan İsot, "Kendi el emeğimle dut ağacını oyarak bağlama üretimi yapıyorum. Herhangi bir belgem yok, ustam yok, kendi kendime bu işi öğrendim." diye konuştu.

Bağlama yapımının zor olduğunu ifade eden İsot, "Bağlama ile türkülere can vermek tüm zorlukları unutturuyor." dedi.

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü 3. Sayfa
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3. Sayfa
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Murat Boz Demet Akalın
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 16:49:32. #1.14#
title