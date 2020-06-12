İnşaat ustası eşini ve 2 oğlunu öldürüp, intihar etti-
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İnşaat ustası eşini ve 2 oğlunu öldürüp, intihar etti-

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, inşaat ustası Ahmet Çakar (42), eşi Özlem Çakar (31) ile çocukları Emir (8) ve Naki Çakar'ı (11) uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

İnşaat ustası eşini ve 2 oğlunu öldürüp, intihar etti-
12.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:40

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, inşaat ustası Ahmet Çakar (42), eşi Özlem Çakar (31) ile çocukları Emir (8) ve Naki Çakar'ı (11) uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Ahmet Çakar, aynı tüfekle intihar etti.

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde dün gece yarısı meydana geldi. Geçen yıl Fransa'dan döndükten sonra hem inşaat ustalığı yapan, hem de besicilik yapan Ahmet Çakar, iddiaya göre, dün gece eşi Özlem Çakar ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özlem Çakar, iki oğlunu da yanına alıp uyudu. Ahmet Çakar ise ruhsatsız av tüfeğiyle aynı odada uyuyan eşi ile iki oğlunu, karınlarından vurarak öldürdü. Çakar, ardından da aynı tüfekle intihar etti.

Bugün saat 11.00 sıralarında ailenin evden çıkmadığını gören komşuları, zili çalmalarına karşın kapıyı açan olmayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çivril Şubesi'nden ekipler sevk edildi. Kilitli kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ve jandarma ekipleri, 2'si çocuk 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı haber alıp gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çakar çifti ile çocuklarının cenazeleri, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen Ahmet Çakar'ın koyunları satması üzerine eşiyle tartıştığı iddia edildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA

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