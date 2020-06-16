İnşaat temeline dolan yağmur suları yan binanın temelini boşalttı
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İnşaat temeline dolan yağmur suları yan binanın temelini boşalttı

İnşaat temeline dolan yağmur suları yan binanın temelini boşalttı Temelinin altı boşalan bina sakinleri tedirginlik yaşıyor KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni bir inşaat için açılan temele dolan yağmur suları, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın temelini boşaltmaya başladı.

16.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:23

İnşaat temeline dolan yağmur suları yan binanın temelini boşalttı

Temelinin altı boşalan bina sakinleri tedirginlik yaşıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yeni bir inşaat için açılan temele dolan yağmur suları, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın temelini boşaltmaya başladı. Binada oturan vatandaşlar, olay nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Olay Körfez Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Caddesi üzerinde bir arsaya uzun süre önce açılan inşaat temeline yağmur suları dolmaya başladı. Yağmur sularının çukura dolması sonrasında bitişindeki 6 ailenin yaşadığı, 4 katlı binanın temeli boşalmaya başladı. Binanın zeminin ortaya çıktığını gören bina sakinleri ise tedirgin olduklarını ifade ederek deprem haberleri sonrasında korkularının arttığını ifade ettiler.

Binanın temelinin bir kısmının açıldığı olay sonrasında inşaatı yapan firma yetkilileri ile görüştüklerini dile getiren bina sakinleri, temelin kapanmasını beklediklerini söylediler.

İnşaat temeline dolan yağmur suları yan binanın temelini boşalttı

Kaynak: İHA

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