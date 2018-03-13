İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi'ne Geri Sayım

Türk Mühendisliği'nin dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen, küresel rekabet gücüne ulaşıp fark yaratmak isteyen kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, STK'lar ve özel sektörden duayenlerin buluşacağı zirvede, inşaat teknolojileri ile ilgili en çağdaş bilgiler, futuristik teknolojiler, inovatif çalışmalar, teori ve uygulama alanındaki son yenilikler ele alınacak.

Türk mühendislik çalışmalarının dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen, küresel rekabet ortamında farkını ortaya koymak isteyen kurumların bir araya geleceği ve bu yıl ilki düzenlenecek zirvenin açılış konuşmalarını İstanbul Aydın Üniversitesi adına Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Mühendisler Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Y. Müh. Yusuf Erkoç, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı adına Dr. Erdoğan Bayraktar yapacak. İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi'nde mühendislik alanındaki son teknolojiler doğrultusunda üniversite ile özel sektör işbirliğinin arttırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulacak.

Yapı Sektöründe Nano Teknoloji Dönemi

Özel sektör ve akademik çevreden 200'ü aşkın kişinin katılacağı zirvede yapı, mimari ve bilimde kuşaklar arasındaki köprü durumunda olan mühendisliğe genel bakış, Türk Mühendisliği'nin gelişmesinde teknolojinin önemi ele alınacak. İnşaat teknolojilerindeki son buluşlar, bilgi teknolojilerinin yapı sektöründe ve mühendislikte önemi, Endüstri 4.0 teknolojilerinde inşaat uygulamaları, yapılarda çok boyutlu modellemenin önemi, nano partikül teknolojisiyle ekolojik binalara dünyadan örneklerin sunulacağı zirvede, üniversitelerdeki mühendislik eğitimi ve uygulama yeterliliği gibi pek çok konuya yer verilecek.