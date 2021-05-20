İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Güncel

- İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu Yeni inşaatın temel çalışması yapılırken, yandaki 2 katli binanın temeli kaydı Bilecik'te boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması meydana geldi.

- İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu

Yeni inşaatın temel çalışması yapılırken, yandaki 2 katli binanın temeli kaydı

BİLECİK - Bilecik'te boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası yan evin temelinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasında herhangi bir yaralanan olmazken, alana hemen toprak dökülerek önlem alındı. Ardından inşaatı yapacak firma toprak kaymasının yaşandığı bölgeye hemen kalıp çakarak beton döktü.

Toprak kaymasının yaşandığı ve boşaltılmayan 2 katlı binada yaşayan rahat bir nefes aldı. Binanın alt katında büfe işleten Mehmet Turmaz, bir anda ses geldiğini ve dışarı çıktığında ortalığın toz duman olduğunun anlattı.

İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu
İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu
İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu
İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Lale Karabıyık
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:08:09. #1.15#

title