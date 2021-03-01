İnşaat seramikleri, Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nde zirvede

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2020 son çeyrek verilerine göre, inşaat seramikleri, zorlu geçen 2020'yi 20 sektör arasında aldığı 47,2 puanla zirvede tamamladı.

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2020 son çeyrek verilerine göre, inşaat seramikleri, zorlu geçen 2020'yi 20 sektör arasında aldığı 47,2 puanla zirvede tamamladı.

Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2020 son çeyrek verileri açıklandı.

Endekse göre, inşaat seramikleri ve sanayi ürünleri, geçen yılı en yüksek katkı puanıyla kapatan sektörler oldu.

İnşaat seramiklerinde ihracat katkı oranı son 8 çeyrek dönemde sınırlı bir gerileme gösterse de 2020'nin son çeyreğinde 47,2 oranla ihracata net katkısı en yüksek sektör inşaat seramikleri oldu. İnşaat seramikleri, 2019 yılının son çeyreğini de 55,56 ile kapatarak ihracat katkısı en yüksek sektör olarak kayıtlara geçmişti. İnşaat seramikleri ihracatı 2020'de yüzde 11,8 artış göstererek 1,05 milyar dolara ulaştı.

Seramik kaplama malzemeleri ihracatı ise değer olarak yüzde 16,8 artarak 777 milyon dolara yükseldi ve miktar olarak 17,4 artış göstererek 2,45 milyon tona ulaştı. Seramik sağlık gereçleri ihracatı miktar olarak 2019 ile aynı seviyede kalarak 164 bin 750 ton oldu ve 269 milyon dolar ihracatla yerini korudu. Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı 2020'de 1,63 dolar/kilogram, seramik kaplama malzemeleri 0,32 dolar/kilogram kalarak değişiklik göstermedi.

Dördüncü çeyrek itibarıyla 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 13 oldu. İnşaat seramiklerini takiben en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 12,08 ile giyim eşyası ve 7,36 ile mobilya sektörü oldu.

İki sektörün de katkı oranı bir önceki yılın son çeyreğine göre artış gösterdi. En yüksek ihracat gerçekleştiren motorlu kara taşıtları sanayinin katkı oranı son çeyrekte 1,1'e, gıda ürünlerinin 2,28'e inerken, tekstil ürünleri katkı oranı 3,49'a çıktı.

Endekse göre, 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları dördüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,19 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde yaşandı.

"Kovid-19 salgınına rağmen ihracat hedeflerimizi yakaladık"

TSF Başkanı Erdem Çenesiz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'de başlayan salgının her alanda etkisini gösterdiği gibi Türkiye'nin dış ticareti ile birlikte Türkiye İhracat Katkı Endeksi sonuçlarını da etkilediğini belirterek, "Haziran ayı itibarıyla toparlanmaya başladık. Dış pazar taleplerinin artmasıyla birlikte iç pazarda da destekleyici tedbirlerin artması yılın ikinci yarısı itibarıyla sektörümüzün bir önceki yıl rakamlarına ulaşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Nisan ve mayıs aylarında yaşanan düşüşün yılın ikinci yarısındaki ihracat artışıyla giderildiğini aktaran Çenesiz, 2020'nin son ayı ile beraber salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen seramik sektörünün ihracatta yılı yüzde 6,6'lık artışla kapattığını bildirdi.

Çenesiz, seramik sektörünün Türkiye'nin ihracatına katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, "2019'da 1 milyar 225 milyon dolar olan seramik ihracatımızı, 2020 sonunda toplamda 1,3 milyar dolar ihracatla tamamladık. Kovid-19 salgınına rağmen ihracat hedeflerimizi yakaladık ve 2019'dan daha fazla ihracat yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Pandeminin Türk seramik sektörüne faydası olduğunu söyleyebiliriz"

Erdem Çenesiz, asıl güçlerini ihracattan aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pandeminin Türk seramik sektörüne faydası olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu'da üretilen ürünlerin tedarikinde ve lojistiğinde Türkiye'ye göre dezavantajlı olması özellikle Avrupa'nın tüketimini Türkiye'den tedarik etmeyi önemsemesine sebep oldu. Tedarik zinciri içerisinde Türkiye'ye doğru ciddi bir kayma var. Amerika ve Kanada pazarında da çok hızlı büyüyoruz. Bu ülkelerin, Uzak Doğu'dan tedarik ettiği ürünleri tarifelerdeki değişikliklerden dolayı Türkiye'den tedarik etme meyli pandeminin etkisiyle daha da arttı. 2020 yılında ABD'ye bir önceki yıla göre yüzde 43 daha fazla kaplama seramik ihraç eder hale geldik. 2021 yılında da minimum yüzde 5'lik bir büyüme bekliyoruz. Bu büyümenin en büyük kısmının yine ihracattan geleceğini öngörüyoruz. Türk seramik sektörü dünyada önemli bir oyuncu. İhracatın lokomotif sektörlerinden biriyiz. Amacımız, başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmek ve yeni pazarlar keşfederek dünya lideri olmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan