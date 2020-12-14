İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor
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İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor

14.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:17
İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları Adalet Bakanı Gül aracılığıyla Bakanlar Kuruluna taşıdıklarını açıkladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları Adalet Bakanı Gül aracılığıyla Bakanlar Kuruluna taşıdıklarını açıkladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün son dönemde yaşadığı sorunları, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreninde T.C. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sözlü olarak ilettiklerini ve konuya ilişkin hazırladıkları raporun Bakanlar Kuruluna taşınması için destek aldıklarını söyledi. Yıldırım, "Son dönemlerde inşaat sektöründe ve onun tamamlayıcısı olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden malzemelerdeki aşırı fiyat artışları ve çimento, beton, demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler almaktayız. Meslek Komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini daha önce yetkililere ilettik. Son olarak Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde de Adalet Bakanımız ile istişare etme imkanı bulduk. Abdulhamit Gül bey, konuyu Bakanlar Kuruluna iletmek üzere kapsamlı bir rapor istedi. Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) ve ilgili Meslek Komitelerimizin destekleri ile hazırladığımız raporu ise Bakanımız'a iletilmek üzere Valimiz Davut Gül'e arz ettik" dedi.

Hazırlanan raporun içeriği hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Raporda özel ve kamuda taahhüt işi yapan müteahhitleri mağdur eden, istihdamı olumsuz etkileyen ve konut piyasasında fiyat artışlarına neden olan sıkıntılara ve çözüm önerilerine yer verdik. Ne yazık ki son dönemlerde çimento ve demir başta olmak üzere, alüminyum, mdf, pvc, cam, mobilya gibi birçok malzemede fiyat artışı ve de tedarik sorunu yaşanmakta. Bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmakta. Dolayısıyla yetkilerin sesimize kulak verip bir an önce çözüm noktasında aksiyon almalarını beklediğimizi raporumuz aracılığıyla dile getirdik. Konuya olan hassasiyetlerinden ve desteklerinden dolayı Bakanımız Abdulhamit Gül başta olmak üzere Gaziantep milletvekillerimize ve Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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