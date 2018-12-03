İnşaat Sektörünün Sorunları Mardin'de Tartışılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin'de "İnşaat sektörü sorun ve çözüm önerileri" paneli düzenleyecek.

MÜSİAD Mardin Şube Başkan Vekili Mehmet Nurettin Kasap, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da 3 bin 800, Avrupa'da 25 bin, Mardin'de bin, İstanbul'da 90 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 240 bin müteahhidin olduğunu belirtti.

Kasap, sektörün durumunu ele almak amacıyla 8 Aralık'ta "İnşaat sektörü sorun ve çözüm önerileri" paneli düzenleyeceklerini söyledi.

Mardin'in en büyük sıkıntılarından birinin de yabancılara gayrimenkul satışının yasaklanması olduğuna işaret eden Kasap, şöyle dedi:



"Türkiye'de yabancılara gayrimenkul satışının yasak olduğu illerden 4 ilden biriyiz. Mardin ilinin tamamı kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancılara satış yapılamıyor. Güvenlik açısından da hiçbir sorunumuz yok, bu yasağın ivedilikle kaldırılması için uğraşacağız. Sadece tarihi alan ve SİT bölgeleri bu yasağın kapsamına dahil edilmesi yeterli bir tedbir olabilir."