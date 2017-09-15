İnşaat Sektöründe Ciro İkinci Çeyrekte Arttı

İnşaat sektöründe ciro 2017 yılı ikinci çeyrekte yüzde 6 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) inşaat ciro ve üretim endeksleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 oranında arttı.



Kurumda Kısa Dönemli İş İstatistikleri için genel olarak yöntem ve veri kaynağı iyileştirme çalışmaları devam etti. İnşaat üretim endeksinin veri kaynağının devamlılığının sağlanamaması nedeniyle, daha güncel ve kapsamlı veri kaynağı olan idari kayıtların hesaplamalarda kullanılmasına karar verildi. Bu kapsamda, inşaat üretim endeksine, 2017 birinci çeyrek haber bülteninden itibaren yer verilmemekte olup, idari kayıtlara dayalı olarak hesaplanacak 2015 temel yıllı çalışmalar tamamlandıktan sonra, endeks, geriye dönük seriler ile birlikte 2018 yılından itibaren yayımlanacağı bildirildi. - İSTANBUL