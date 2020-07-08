İnşaat sektöründe büyük artış
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İnşaat sektöründe büyük artış

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2020 Haziran Ayı Raporu'nu açıkladı.

İnşaat sektöründe büyük artış
08.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:09

Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi gördü, dolayısıyla haziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay oldu. Beklenti Endeksi ve buna paralel olarak Güven Endeksi'nin de yükselmesi haziran ayının her anlamda inşaat sektörü açısından son derece olumlu geçtiğini ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2020 Haziran Ayı Raporu'nu açıkladı. Rapora göre haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi gördü, dolayısıyla haziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay oldu. Endeks verileri, pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Faaliyet Endeksi'nin yanı sıra Beklenti Endeksi ve buna paralel olarak Güven Endeksi de yükseldi, eşik değeri aştı. Her 3 endeksin de eşik değerin üzerine çıkması haziran ayının her anlamda inşaat sektörü açısından son derece olumlu geçtiğini ortaya koymaktadır.

Önceki yılın aynı ayına göre Faaliyet Endeksi'nde ciddi bir artış söz konusu oldu. Mayıs ayında normalleşme takvimi ile birlikte ekonomi genelinde ve inşaat sektöründe toparlanmanın başlayacağına ilişkin beklenti haziranda gerçekleşti ve Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi gördü. Daha az düzeyde olmakla beraber sektörün güveninde de ciddi bir yükseliş söz konusudur. En düşük artış hızı Güven Endeksi'nde görülmesine rağmen hem beklenti hem de güvenin yükselmesi sektörün beklentilerinin önemli ölçüde iyileştiğine işaret etmektedir.

"Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi görmüştür"

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: "Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi görmüştür, dolayısıyla haziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay olmuştur. Endeks verileri, pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardığını net bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Kamu bankalarının açıkladığı konut kredilerinin etkilerine değinen Yavuz Işık, "Kamu bankalarının 15 yıla kadar sıfır konutlarda aylık %0,64 ve ikinci el konutlarda aylık %0,74 faizli kredi imkânı sağlaması sayesinde haziran ayında konut kredilerine ciddi bir talep oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız haziran ayının ilk 20 gününde 101 bin kişinin kamu bankaları üzerinden toplamda 25 milyar TL'lik konut kredisi kullandığının bilgisini paylaştı. Böylece bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesinde tüm zamanların rekoru kırılarak 230,9 milyar liraya ulaşıldı. Talepteki bu patlama da arz tarafına olumlu yansıyarak yeni inşaat yapma iştahını artırdı ve inşaatlar hız kazandı. Önümüzdeki dönemde pandemiyle mücadelede Türkiye'nin elde ettiği başarıda bir geriye gidiş olmaması durumunda inşaat sektöründeki ivmenin devam etmesi beklenmelidir. İnşaat sektörü yılın ikinci yarısında özellikle istihdam ve büyüme ile ilgili önceki kayıplarını telafi ederek ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Bültenler

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