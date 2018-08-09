İnşaat Sektörü Yükselen Demir Fiyatları'ndan Etkileniyor Mu?

Demir fiyatlarının artışıyla birlikte inşaat maliyetlerinin geçen seneye oranla %20-%25 yükseldiğini söyleyen Mahmut Okka"demir oranlarının artışı bizleri o kadar çok etkilemiyor, kar oranlarımızı düşürerek, demir fiyatlarını kendi içimizde dengelemeye çalışıyoruz. Ancak, bizleri en çok dövizdeki dalgalanmalar ve konut kredilerindeki faiz artışı etkiliyor."

" Dövizdeki dalgalanma ve faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaş parasını dövizde tutuyor. Bu konuda hükümetimizin belirsizlikleri gidermesi lazım, Emlakbank aracılığıyla bu konuda bize yardım edeceklerini düşünüyorum."

Nihayetinde inşaat sektörü Türk ekonomisinin lokomotifi konumundadır. İnşaat sektörüne gelecek her darbe ekonomimizi sarsar. Kurban bayramı dolayısıyla inşaat sektöründe bir durgunluk yaşandığını ancak Eylül ayı itibariyle EmlakBank"ın da devreye girmesiyle birlikte gayrimenkul sektöründe hareketlenme yaşanacağını dile getirdi.

Okkalar İnşaat Hakkında

Okkalar 1976 yılında İbrahim OKKA tarafından kurulmuştur. 1980"li yıllara kadar resmi taahhüt işleri yapan Okkalar İnşaat sonrasında Konya ve İstanbul da binden fazla konut, iş merkezi ve dükkan inşaa etmiştir. Kurumsallaşma yolunda olan bir aile şirketi olan Okkalar İnşaat Konya"da yatırımlarıyla güvenilen saygın bir firmadır.