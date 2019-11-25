İnşaat sektörü turizmin göz bebeği Bodrum'da buluşuyor.

25.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:37

100'e yakın firmanın katılımıyla gerçekleşecekorganizasyon 5 bin ziyaretçi hedefliyor. İnşaat sektörüne yeni bir ivmekazandıracak fuarda, banyo ve mutfak donanımlarından ev mobilyalarına, havuzekipmanlarından bahçe mobilyalarına kadar dekorasyona dair her şey yer alacak.

Yerli ve yabancı turistin gözdesiBodrum, gayrimenkul sektöründe yükselişe geçti. Ünlü tatil beldesibüyük şehirlere alternatif arayan inşaat firmaları içinde yeni rota olarak önplana çıkıyor. Bölgede lüks konutprojeleri, otel yatırımları ardı ardına gelirken, turizm ekonomisinin yanı sıragayrimenkulde de önemli bir finansman ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yapılan organizasyonlar vefuarlar bir kat daha önem kazanıyor. 22-25 Ocak 2020' tarihleri arasında Bodrum Herodot Kültür Merkezi Fuar veSergi Alanı'nda düzenlenecek 'Bodrum Dekorasyon Tadilat ve İnşaat MalzemeleriFuarı Decoyap Bodrum' özellikle Ege'desektöre önemli bir hareketlilik katacak.

Sektörünticari hacminin gelişmesi anlamında önemli bir buluşma noktası olacak fuarhakkında açıklamalarda bulunan DemosFuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan, "Bankaların kredi faizlerini indirmesiile sektörde yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Bizde oluşturduğumuzuluslararası platform ile bu hareketlenmeye önemli katkılar sağlayacağız. Yerlive yabancı turistin göz bebeği olan Bodrum'da tatil sezonu açılmadan öncedüzenlenecek fuarımız ile birlikte gerçekleşecek ticari faaliyetler hem ülkehem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Kaynak: Bültenler