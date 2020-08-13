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İnşaat sektörü temmuzda hız kesmedi

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2020 Temmuz Ayı Raporu'nu açıkladı.

İnşaat sektörü temmuzda hız kesmedi
13.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:55

Haziran ayında inşaat faaliyetleri tarihi zirveyi gördükten sonra temmuz ayı da olumlu geçti. Konut kredi faizindeki düşüş konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardıktan sonra inşaatlar hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2020 Temmuz Ayı Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Haziran ayında faaliyet tarihi zirveyi gördükten sonra temmuz ayı da olumlu geçti. Hazır Beton Endeksi 2020 Temmuz Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Konut kredi faizindeki düşüş konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardıktan sonra inşaatlar hız kesmeden yoluna devam ediyor. Beklenti Endeksi'nin pozitif tarafta yer aldığı görülüyor ancak Güven Endeksi'nde bir önceki ay gördüğümüz yükseliş temmuzda yerini düşüşe bıraktı. Faaliyet ve Beklenti Endeksleri'nin eşik değerin üzerinde olması, temmuz ayının her anlamda inşaat sektörü açısından olumlu geçtiğini ortaya koymaktadır." dedi.

"Haziran ayından sonra temmuz ayı da inşaat ve bağlantılı girdi sektörleri açısından oldukça iyi geçti."

Ekonominin neredeyse tüm göstergelerinde ortaya çıkan iyileşme sinyallerinin inşaat sektöründe de görülmeye devam ettiğini belirten Yavuz Işık, "Haziran ayından sonra temmuz ayı da inşaat ve bağlantılı girdi sektörleri açısından oldukça iyi geçti. TÜİK'in temmuz ayı konut satış verileri henüz açıklanmadı ancak Hazır Beton Endeksimiz temmuz ayında da inşaat sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam ettiğini göstermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı kredili konut satış verileri de bu hareketliliği işaret etmektedir. Bakanlık verilerine göre, 2020 temmuz ayında ülke genelinde kredili konut satışları geçen yılın temmuz ayına göre 10 kat artarak toplamda 141 bin 434 konut kredili olarak satılmıştır. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde konut satışlarının devam etmesini beklemekle birlikte pandemiyle mücadelede yeni alınabilecek tedbirler gibi ekonomiyi etkileyebilecek belirsizlikler Güven Endeksi'mizde aşağı yönlü bir harekete neden olmuştur." dedi.

İnşaat sektöründeki yükselişin ekonomiye katkısına dikkat çeken Yavuz Işık, "600 bin kişilik ilave istihdam kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde inşaat sektöründeki ivmenin devam etmesi yalnızca sektör açısından değil Türkiye ekonomisinin genelindeki büyüme ve istihdam açısından da önemlidir." diye konuştu.

Hazır Beton Endeksi Temmuz Ayı Raporu'ndaki bütün endekslerde geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz konusu. İnşaat faaliyetlerinde haziranda görülen zirveden sonra temmuz ayında da, geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş görülmektedir. Bununla birlikte geçen yıla göre Güven Endeksi'nde görülen artış yüksek olmasına rağmen endeks değerinin eşik değerin altında olduğu dikkat çekmektedir. Beklenti Endeksi ise önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynak: Bültenler

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