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İnşaat sektörü, maliyetleri düşürecek teknolojik partnerlere yöneldi

İnşaat sektörü, tarihi rekor kıran konut satışları ile yeniden canlandı.

İnşaat sektörü, maliyetleri düşürecek teknolojik partnerlere yöneldi
20.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:13

İnşaat sektörü, tarihi rekor kıran konut satışları ile yeniden canlandı. 2020 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 45,5, yüzölçümünde yüzde 40,8, daire sayısında ise yüzde 72,9 arttı. Artan maliyetler ve daralan pazar handikaplarını aşmak isteyen inşaat sektörü temsilcileri, malzeme arayışı için yoğun bir şekilde internete yöneldi.

Kamu ve özel bankaların önderliğinde başlatılan konut kredisi kampanyalarının etkisiyle, temmuz ayında 130 bin 721'i ipotekli olmak üzere, toplam 229 bin 357 konut satıldı. Hem ipotekli konut satışında hem de toplam konut satışında tarihi rekorlar kırılırken, Türkiye ekonomisinin can damarlarından sayılan inşaat sektörü de eski günlerine döneceği sinyallerini verdi. TÜİK verilerine göre yapı ruhsatları, 2020'nin ilk yarısında bir önceki yıla göre bina sayısında yüzde 45,5, yüzölçümünde yüzde 40,8, daire sayısında ise yüzde 72,9 arttı.

Ayrıca İMSAD verilerine göre; inşaat malzemeleri sanayi ihracatı hacim olarak haziran ayında geçen yıla kıyasla yüzde 57,6 artarak 2013'ten itibaren aylık en yüksek büyümeye sahip ikinci ihracat kalemi oldu. Malzeme fiyatlarının artması ancak projelerin sözleşme tutarlarında herhangi bir değişiklik olmaması ise inşaat şirketlerini çözüm arayışına itti.

"İnşaat sektörü, satın alma ve satış maliyetlerini azaltmanın yollarını arıyor"

Koronavirüsün etkisiyle alınan yapı ruhsatlarının 2020'nin ilk yarısında önemli ölçüde arttığını belirten YapıRadar.com'un Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, Saygın, "Sektörümüz, yılın ilk yarısında inşaat malzeme fiyatlarında yaşanan dalgalanmadan da oldukça etkilendi. Bu sebeple sektör temsilcileri, satın alma ve satış maliyetlerini azaltmanın yollarını arıyor. İnşaat sektörünün 'dijital proje bilgi bankası' olarak bizler, Türkiye ve yurt dışı proje detaylarını tedarikçilerin ayağına getirmenin yanında, satın alma maliyetlerini azaltma konusunda tedarikçiler ile müteahhitler arasında köprü kuruyoruz. İnşaat firmaları, proje aşamasından bitiş aşamasına kadar, projelerindeki her kalemden alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşıyor ve teklif alıyorlar. Böylece uzun ve meşakkatli talepler, kısa sürede ve uygun fiyatlarla çözülüyor" şeklinde konuştu.

"İnşaat sektörü üzerindeki ölü toprağını attı"

Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için proje veri ve talep bankası kurduklarını aktaran Devrim Ünal Saygın, "Haziran ve temmuz ayında konut satışlarında yaşanan rekor artışlar, pandemi ile daralan inşaat sektörünün üzerindeki ölü toprağını attı. Uzun zamandan sonra haziran ve temmuz ayları, hem bankacılık sektörü hem de inşaat sektörü açısından çok verimli geçerken normalleşme adımlarının sonucunda, ülke ekonomisinin pozitif yönde hareketlenmesine katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Haziran ayında yakalanan rüzgar, temmuzda da devam ediyor"

İnşaat sektörünün tüm alt sektörleri ile çalıştıklarını aktaran ve haziran ayında yakalanan rüzgarın temmuz ayında da devam ettiğini dile getiren Saygın, "Türk müteahhit firmalarının yurt içi ve yurt dışında devam eden ve başlayacak olan inşaat projelerinin tüm detayları YapıRadar internet platformu üzerinden takip edilebiliyor. Böylece inşaat sektörünün yakaladığı rüzgarı, verilerimizden yakınen gözlemleyebiliyoruz. Yılda 20 bine yakın proje bilgisinin yazıldığı bir platform olarak hedefimiz, ilerleyen süreçlerde inşaat firmalarının en önemli yardımcılarından biri olmak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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