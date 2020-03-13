İnşaat sektörü dijitalleşiyor Yerli yazılım PİR, iş alışkanlıklarını ve iş süreçlerini dijitalleştirecek.

Yerli yazılım PİR, iş alışkanlıklarını ve iş süreçlerini dijitalleştirecek. PİR kurucusu Sedat Yazıcı, "Online proje/şantiye yönetimi yazılımımız ile proje süreçleri, tüm ticari ve finansal süreçleri yönetiyoruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması yönetmeliği ile yapı müteahhitliğinde yeni bir dönem başlattı. Haziran 2019'dan itibaren yürürlüğe giren yönetmelik ile yeni dönemde yapı müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması sektörün işini zorlaştırdığı belirtiliyor. Yerli yazılım PİR'in iş alışkanlıklarını ve iş süreçlerini dijitalleştirecek bir çalışma yaptığı açıklandı.



PİR kurucusu ve CEO'su Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sedat Yazıcı, yazılımın hem Türk tipi hem de küresel bir çözüm olduğunu söyleyerek, "Online proje/şantiye yönetimi yazılımımız ile proje süreçleri, tüm ticari ve finansal süreçleri yönetiyoruz. PİR, sadece şantiyeciler için geliştirilmişti. İlerleyen yıllarda üretim, hizmet ve enerji sektöründeki taahhüt firmaları da dahil oldu. Türk sanayicisi, girişimcisi, tüccarı, müteahhidi, esnafı ve KOBİ'si için yenilikçi, ihraç edilen teknolojik çözümleri, metotları, yönetim araçlarını 2007'den beri Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı'nda geliştiriyoruz. Böylece yeni sektörler ve segmentlerle 2020'ye geldiğimizde 7 farklı dilde, 12 farklı ülkede hizmet veren PİR'in 4 ülkede aktif bayilerden oluşan bir satış ve servis ağı var artık." ifadelerini kullandı.



"Yavaş yavaş dünyaya açılıyoruz"



Bugün 4 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren şirketler grubunun 12 ülkede kullanıcısı olduğunu dile getiren Yazıcı; "Yaptığımız ihracat çalışmalarına paralel yürüyen lokalizayon çalışmalarıyla yavaş yavaş dünyaya açılıyoruz. Lokalden bölgesele oradan da global lige çıkma vizyonumuza uygun olarak, AR-GE, ÜR-GE ve İŞ-GE faaliyetlerimiz dolu-dolu devam ediyor." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA