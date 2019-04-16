İnşaat Sektörü 'Civil Engage 2019'da Buluşacak

FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Civil En'gage 2019' paneli, inşaat sektörünün profesyonelleri ile mühendis adaylarını 18 Nisan'da Haliç Yerleşkesi'nde buluşturacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kariyer Merkezi ve Yapı ve İnşaat Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek 'Civil En'gage 2019' panelinde inşaat sektörünün bugünü ve geleceği konuşulacak. 'Civil En'gage 2019'da bugünün ve geleceğin inşaat teknolojileri; yapı bilgi modellemesi, sürdürülebilir tasarım, köprü modellemeleri, hazır beton sektöründe inovatif ürünler gibi farklı başlıklarda deneyimli mühendisler tarafından ele alınacak. Sektörün önemli isimleri genç mühendis adaylarına deneyimlerini de aktaracak" ifadelerine yer verildi.

Panelin iki oturum halinde düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Panelde 5 konuşmacı yer alacak. Birinci oturumda, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Ergen Pehlevan, İnşaat Mühendisi Elif Ersoy; ikinci oturumda ise İnşaat Mühendisi Cem Kafadar, İnşaat Mühendisi Duygu Erten ve İnşaat Yüksek Mühendisi Yasin Engin bildirilerini sunacak" denildi.

ETKİNLİĞE KATILIM DETAYLARI

Geçen yıl birincisi düzenlenen 'Civil En'gage' panelinde Türkiye'deki yapıların deprem güvenliği konuşulmuştu. Zirve, ilgililerin katılımına açık ve ücretsiz. Etkinliğe katılım için @fsmvuyik Instagram adresinden kayıt yapılması gerekiyor. Etkinlik sonunda ise, katılımcılara katılım belgesi verilecek. - İstanbul

Kaynak: DHA