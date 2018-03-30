2017 yılı için açıklanan büyüme verileri Türkiye ekonomisinin gücünün ve sağlam temeller üzerine oturduğunun göstergesidir. Türkiye ekonomisi hükümetimizin attığı adımların etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında tarih yazdı, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüm alt sektörlerin büyüme performansı sergilemesiyle genel ekonomideki büyüme 7,4 olarak gerçekleşti ve 2013 yılından sonraki en yüksek büyüme performansı oldu.

İnşaat sektörü %8,9'luk artışla büyümede önemli bir rol oynadı. Bu büyüme rakamlarında özel sektör yatırımlarının payının artması 2018 yılında da büyümenin sürdürülebilir olacağı yönünde öncü göstergedir.

Türkiye, 15 Temmuz gibi kritik bir sürecin sonrasında, terörle mücadeleyi sürdürdüğü bir dönemde, jeopolitik risklere, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen bu başarıyı elde etmiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir yatırımı öteleme gibi bir lüksümüz olmadığını kamu ve özel sektör olarak biliyorduk.

Kamu ve özel sektör yatırımlarındaki artış büyümenin sürdürülebilir olacağının da en önemli göstergelerindendir. Hükümetimizin uyguladığı teşvik programları, kredi garanti fonu uygulaması, üretim ve istihdama yönelik teşvikler ve ihracatın dış talebi desteklemesi genel ekonomideki büyümeyi artırmıştır.Ancak hepsinden önemlisi özel sektörün yatırım ortamına ilişkin güvenini artırmıştır.

Büyümede özel sektörün katkısı büyük

2017 yılında yakalanan büyümede kamunun ulaştırma, haberleşme ve telekomünikasyon yatırımları, özelleştirmelerin etkisi ve YİD'lerdeki artış taşıyıcı güç olmuştur. 2017'de özel sektörün ekonomide dönüşüm sağlayan bu projeleri büyümede önemli rol oynamıştır.

Bu dönemde inşa ettiğimiz ulaştırma projelerinin kolları olan bölünmüş ve otoyollar, havaalanları, demiryolları Türkiye'nin ulaştırma üssü olarak stratejik konumunu güçlendirmiştir. Kamu özel sektör ortaklığı projelerinin başarılı örnekleri bu dönemde hizmete girdi.

Diğer yandan ulaştırma, enerji gibi altyapı alanındaki yatırımların ülke alanında yaygınlaşarak yeni yerleşim yerlerinin gelişmesi konut projelerinin artışında etkili olmuştur.

Türkiye'nin her alanında kentler dönüşüm içindeyken hızlı ve sağlıklı kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi de önemli bir ihtiyaç olarak doğmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin farklı illerinde toplu taşıma sistemlerinin alt yapısının geliştirilmesi amacıyla başta kent içi raylı sistemler olmak üzere çok büyük yatırımlar gerçekleşmektedir.

Enerjide kendine yeterli ülke olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Enerji santrallerimizi devreye alıyoruz. Hidroelektrik enerji üretiminde destan yazdık. Dünyanın en yüksek barajlarını inşa ediyoruz. Rüzgar, güneş enerjisi, yerli kömür, linyit gibi kaynaklarımızı devreye alınacak tesisler bir bir inşa ediliyor.

Özel sektör, ülkemizde enerji dağıtımının sorumluluğunu üstlenerek, daha çağdaş altyapıyla, tüketicilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için elini taşın altına koymuş bulunmaktadır.

İnşaat sektörü kazandığı her kuruşu yeni yatırımlar olarak ülke ekonomisine kazandırıyor

Yüksek maliyetli projelerin yapımında edindiğimiz tecrübeleri bu projelerin işletme dönemlerinde de değerlendirerek bir yandan iş hacimlerimizi artırıyor, diğer yandan da finansman imkânlarımızı çeşitlendiriyoruz.

Sektör olarak kazandığımız her kuruş ile yatırım yapmaya, istihdamımıza katkı sağlamayı ülkemize borcumuz olarak görmekteyiz. 2018 yılında da dev yatırımlarla geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz.

İnşaat sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücüdür. Bu gücü nitelikli, kayıtlı iş gücü çalıştırarak daha verimli kullanmak durumundayız, nitelikli, kayıtlı işgücü inşaat sektörünü de ülke ekonomisini de büyütür.

İnşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz

Bundan sonraki hedefimiz sürdürülebilir büyümeye destekleyecek reformlara odaklanmak olmalıdır. Hükümetimizin 2018 yılında yapısal reformları ve yatırımları teşvik edici politikaları sürdürmesi durumunda, kamu altyapı yatırımlarının ve özel sektör projelerinin yansımalarıyla inşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar ile Türkiye yeni başarı hikayelerini tüm dünyaya duyurarak, 2023 vizyonuna hız kesmeden devam edecektir.