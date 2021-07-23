İnşaat şantiyelerinden kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor
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İnşaat şantiyelerinden kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor

İnşaat şantiyelerinden kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman inşaatlarında şantiye elektriği için konulan ve inşatların tamamlanmasına rağmen kaldırılmayan elektrik direkleri tehlike saçıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman inşaatlarında şantiye elektriği için konulan ve inşatların tamamlanmasına rağmen kaldırılmayan elektrik direkleri tehlike saçıyor.

Aydın'da kentsel dönüşüme giren eski evler bir bir yıkılırken, yerlerine yeni ve modern binalar yapılıyor. Efeler ilçesinin en eski mahallelerinden olan Cuma ve Orta Mahallelerde bulunan eski yapılar kentsel dönüşüm ile yenileniyor. Yenilenen inşaatların ardından yol ortasında kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor. Birçoğu kaldırımın tam ortasında duran elektrik direkleri hem yayaların kaldırımdan yürümeleri engelliyor hem de direklerden sarkan elektrik kabloları vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokuyor. Kaldırımların çeşitli nedenlerle işgal edildiğini kaydeden Cuma Mahallesi sakinleri, can güvenliklerini tehdit eden bu durumun ortadan kalkması için yetkilileri göreve davet etti. - AYDIN

İnşaat şantiyelerinden kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor
İnşaat şantiyelerinden kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor
İnşaat şantiyelerinden kalan elektrik direkleri tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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