İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
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İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de bir inşaat sahasında hafriyat alındığı sırada inşaatın bitişiğinde bulunan 4 katlı bina ağır hasar gördü.

ARNAVUTKÖY'de bir inşaat sahasında hafriyat alındığı sırada inşaatın bitişiğinde bulunan 4 katlı bina ağır hasar gördü. Yaklaşık 10 santim kayan binada oturan vatandaşlar, deprem olduğunu zannederek panikle sokağa kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, bina sakinleri oturdukları daireleri boşalttı. 

Arnavutköy'de bulunan 4 katlı Koç Apartmanı'nın hemen yanındaki boş arsada yeni inşaat çalışması başladı. İnşaat çalışması sırasında Koç Apartmanı'nın temellerine kadar inildiğini iddia eden apartman sakinler, ağır hasar gören binalarına giremiyor. Büyük bir sarsıntıyla bitişiğindeki binadan 10 santimlik bir ayrılma yaşadıklarını söyleyen apartman sakinleri, deprem olduğunu düşünerek panikle evlerinden dışarı çıktılar. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.  Koç Apartmanı sakinleri, ağır hasar gören evlerine giremiyor ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.   


- İstanbul
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü
İnşaat sahasından hafriyat alınırken bitişikteki bina hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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