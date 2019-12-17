İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı
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İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir inşaat firmasının ofisinden 36 bin lira para çalan 2 zanlı tutuklandı.

17.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:40
İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı

'ta bir inşaat firmasının ofisinden 36 bin lira para çalan 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçesi 'ndeki bir inşaat firmasına ait ofiste meydana geldi. Gece yarısı bir binanın alt katında yer alan ofis penceresini kırılarak içeriye giren iki kişi kayıplara karıştı. İhbar üzerine çevrede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı kamera çalışmasında 2 şüpheliyi tespit ederek yakaladı.


Yakalanan şüphelilerden 25 yaşındaki B.B. ile 22 yaşındaki İ.T. gözaltına alındı. Olayı itiraf eden şüpheliler inşaat ofisinden 36 bin lira parayı çaldıklarını, bir kısmını harcadıklarını beyan etti.


Şüphelilerden 30 bin 480 lira para ele geçirilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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