İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan çimento fiyatlarındaki artışa tepki için 15 günlük iş bırakma çağrısı
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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan çimento fiyatlarındaki artışa tepki için 15 günlük iş bırakma çağrısı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan çimento fiyatlarındaki artışa tepki için 15 günlük iş bırakma çağrısı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ???????(İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiyatındaki zamlara tepki olarak üyelerine 9 Eylül'den itibaren 15 günlük iş bırakma çağrısı yaptı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ???????(İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiyatındaki zamlara tepki olarak üyelerine 9 Eylül'den itibaren 15 günlük iş bırakma çağrısı yaptı.

Tellioğlu, İMKON Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, artan çimento fiyatlarına karşı aldıkları kararı açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşandığını anımsatan Tellioğlu, bundan dolayı meydana gelen fiyat artışını anlayışla karşılayabileceklerini ancak yapılan zamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 200 olduğunu söyledi.

Konuyu geçen aylarda Ticaret Bakanlığına dosya halinde sunduklarını ve sonuç beklediklerini belirten Tellioğlu, şöyle konuştu:

"Üretim kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları yurt dışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz diye açıklama yapıyorlar. Bu, yurt dışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak fiyatı artırma politikasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz. Ayrıca şu anda 4-5 büyük yatırımcının ilgili bakanlıklara çimento fabrikası kurmak için müracaatı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içeride çimento üretimini karşılamada kapasite sıkıntısı varsa bu yatırımcılara izin verilerek çimento sektörünün daha da büyütülmesine tarafız. Gerekirse de çağrımız karşılık bulmazsa biz de çimento fabrikaları kurma girişimine başlayabiliriz."

Bu nedenle 9 Eylül'de iş bırakma kararı aldıklarını ifade eden Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Kararımız Anadolu'nun bize bağlı yaklaşık 40 derneğinde uygun gören meslektaşlarımızın aynı anda tek tip afiş asılması suretiyle başlayacak. Bu bir tavsiye niteliğindedir, kimse buna mecbur değildir. 15 gün süreyle bu afişler asılacaktır. İş güvenliği tehlikesi olan yerler, sözleşmeyle kısa süre içinde işini teslim etmek durumunda olan yerler gibi yerler hariç tüm özel sektörün tamamını kapsayan kesime, iş bırakma boykot çağrısı yapıyoruz."

Tellioğlu, çimento fiyatlarındaki artışın konut fiyatlarına da yansıyacağını, bundan vatandaşın da zararlı çıkacağını anlattı.

Çimento sektöründen bu çağrılarına kulak vermelerini beklediklerini dile getiren Tellioğlu, "Cumhurbaşkanımızdan, Ticaret Bakanımızdan bu manada sektöre ve bize kulak vermelerini talep ediyoruz." dedi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan çimento fiyatlarındaki artışa tepki için 15 günlük iş bırakma çağrısı
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan çimento fiyatlarındaki artışa tepki için 15 günlük iş bırakma çağrısı
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonundan çimento fiyatlarındaki artışa tepki için 15 günlük iş bırakma çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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